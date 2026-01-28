Marc y Nadia anunciaron que serán padres otra vez; es el octavo del artista

El cantante puertorriqueño Mac Anthony sorprendió esta mañana al anunciar que se convertirá en padre por segunda vez junto a su esposa, la ex miss universo Nadia Ferreira.

El nacimiento de este nuevo bebé sería el octavo en la descendencia del intérprete.

Tras rumores de que la modelo paraguaya podría estar embarazada, la pareja decidió hacer oficial la noticia hoy 28 de enero de 2026. Y aunque para las demás personas podría ser una fecha cualquiera, para Nadia y Marc es un día muy importante porque también están festejando su tercer año de casados.

Ambos postearon una fotografía en sus respectivos perfiles de Instagram donde aparece la barriguita de Nadia y sobre ella su palma, la de Marc y en un lado la diminuta mano de Marquito, el primer hijo de la pareja, quien se convertirá en hermano mayor con la llegada del nuevo miembro a la familia Muñiz Ferreira.

"¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor", indicaron.