Carolina Castillo es una de las caras de la farándula que siempre está activa y compartiendo con sus seguidores en las redes sociales, pero solo hizo perderse unos días y ya le preguntaron si es que está embarazada.

La presentadora de noticias se tomó el comentario de manera jocosa, pero dejó claro que no está embarazada, decidió tomarse un tiempo para ella porque al empezar junio su estado anímico bajó, pues es el mes de aniversario de la muerte de su madre. “Este es el mes de aniversario de mi mamá, y me pegó mucho, me bajó mucho la energía, no tenía ganas de hacer muchas cosas, he llorado, he estado pensando mucho en ella, la he extraño más que nunca...”, detalló Carolina.

En las historias que dejó en su cuenta de Instagram, añadió que le ha sido difícil porque, como saben, Carolina y Pablo Brunstein están comprometidos en matrimonio, y planear los detalles para uno de los días más felices de su vida, le es difícil también porque será uno de los más tristes al no tener a su progenitora. “También es difícil el hecho de, pues planificar, en teoría, uno de los días más felices de tu vida, y a la vez saber que va ser uno de los días más triste porque tampoco va a estar ella, es una montaña rusa de emociones muy fuerte la que estoy viviendo”, afirmó la exguerrera.

Aconsejó a quienes pasan por alguna situación similar, a que abracen su dolor, que lo vivan, que lo sientan, que lo sufran, para limpiar su cuerpo.

Aseguró que cuando esté embarazada, ella misma dará la noticia.