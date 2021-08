No hay ‘bebé a bordo’, por ahora

Raúl Loo, respondió algunas preguntas de sus seguidores en Instangram, y una que no pudo faltar es si su pareja, Maykis Sabrina, está en la dulce espera.

Sin titubear, el exfutbolista respondió que si Dios les regala esa oportunidad, no lo ocultarán, recalcando que Maykis no está embarazada. Loo también dejó saber que le gustaría tener un varoncito, ya que tiene cuatro sobrinas y tres hijas.

Además, los cibernautas aprovecharon para preguntar si habrá boda pronto, pero la pareja actualmente está enfocada en otros proyectos; según Raúl, nunca ha ocultado que si desea casarse con la mamá de Adriana y Sabrina. “Habrá tiempo, y el anillo no define el compromiso”, destacó el deportista.

Entre otros de los temas que habló Raúl Loo fue de sus metas y la política, expresando que trabaja en un proyecto en honor y amor a su hermano, del cual pronto dará más detalles, pero por el logo que dejó en sus historia, todo indica de que se trata de una barbaría.

En cuanto a sus aspiraciones políticas, detalló que “antes de la pandemia decía que no me importaba la política... hoy me pregunto por qué quedarme solo criticando desde afuera".