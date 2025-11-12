¡No inventen! Yemil sigue preso y pagará su cana hasta el 2029

El cantante Yerik Emir Navarro Mosquera no ha salido de prisión, tampoco le han dado beneficios y los rumores que circulan en redes son puras especulaciones.

Esta información fue confirmada por el Órgano Judicial, tras una publicación del diario hermano Panamá América.

Se confirmó que aún se mantiene detenido, además, de que su condena termina el 12 de febrero de 2029.

“El Maleante Caro” como también se le conoce, cumple su sentencia en la Mega Joya, tras ser condenado en 2022, por los hechos que se dieron entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, en la provincia de Panamá.

Él "Yeyo" incurrió en violencia psicológica, mediante el uso de amenazas, chantaje, persecuciones, acoso y humillaciones en contra de la víctima, a quien el 3 de mayo de 2019, cerca de su residencia, la encerró dentro de su vehículo y después la agredió física y verbalmente.