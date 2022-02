No poder convertirse en madre, la lección más difícil para Ender

La cantautora panameña Erika Ender abrió su corazón y contó que la lección más difícil que ha aprendido en su vida es no poder convertirse en madre. Mediante la red social Instagram, la artista contó que un día tuvo que entrar al quirófano por una urgencia y salió sin útero y sin la oportunidad de poder traer a un hijo a esta tierra.

Ender comentó que sabía que tenía fibromas, pero estaba buscando opiniones para poder quitarlos, coser y salvar el útero para poder ser madre.

"Entré a la sala de cirugía por una urgencia y salí sin útero completamente, sin la oportunidad de poder traer a un hijo al mundo por medio de mi propio vientre", expresó la cantante.

Por otro lado, mencionó que tras este momento doloroso escribió su tema "Cómo hubiera sido", mismo que guardó por siete años, porque pensó era muy personal hasta que un día se decidió y pensó en compartirla. El tema forma parte del álbum “Tatuajes”.

"Me costó cantarla, terminé llorando. Me ayudó a sanar, al igual que haber rezado mucho. Entiendo que no todo el mundo viene a ser papá o mamá, entiendo que cada uno viene a dejar un legado distinto y que ha entregado amor de una forma distinta", sentenció la compositora.

Con su mente en dejar un legado de amor es que nace su fundación Puertas Abiertas.

"Acepté y entendí cuál era mi posición en este mundo. Transformé esa energía en algo positivo, me reinvente de la mano de papá Dios y trato de ser un instrumento de él en esta tierra", dijo la panameña, de 47 años.