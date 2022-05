No será la madrina de Maya, terminó su amistad con Yoani Ben

La Doradita, Liza Hernández, compartió con sus seguidores y respondió algunas preguntas, pero una de sus respuestas dejó a los cibernautas con el signo de Sailor Moon en la cabeza.

Sin pepitas en la lengua, Liza reveló que ya no será la madrina de Maya, la razón, dejó de ser amiga de Yoani Ben.

“¿Yoani y tú ya no son amigas?”, preguntó un seguidor de Liza, y esta le contestó: “nop! pero gracias a Dios tengo buenos amigos, maravillosos, los que no sirven no hacen falta!”.

De quien sí dijo seguir siendo amiga es de Patty Castillo, y si no las ven juntas es porque Patty está “full” trabajando en el equipo de Boza.

Hernández se tomó su tiempo para hablar de todo un poquito con sus fanáticos, que no duraron en preguntar por la relación de Jacky Guzmán y el productor Dímelo Flow, asegurando que estos ya no son parejas.

La famosa detalló que no tiene tatuajes, tampoco tiene novio, le gusta la comida italiana, su color favorito es el amarillo, la vida son pocas las cosas que la intimidan, pronto hará una venta de ropa, Floyd Mayweather está muy bien y anhela mucho tener un bebé.

