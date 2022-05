Solaris Barba, feliz de representar a Panamá, ‘promete darlo todo’

¡Oficial! Solaris Barba, de 23 años, será la encargada de representar a Panamá en el máximo concurso de la belleza a nivel internacional, Miss Universo.

Barba participó en el Señorita Panamá 2018, donde quedó como primera finalista, para representar al país en el Miss Mundo, donde quedó entre las 12 finalistas y obtuvo el título de Miss Mundo Américas 2018, el puesto más alto logrado por el país hasta la fecha.

Ayer, la Organización Miss Universo Panamá presentó oficialmente a Solaris como la representante canalera para Miss Universo, ella dijo estar "feliz y emocionada de poder inspirar representar a Panamá y a las mujeres, tener esa oportunidad de cambiar e inspirar el camino, un rumbo en los certámenes de belleza".

“Hace una semana tomé la decisión más importante de mi vida, todas las herramientas que tenga a disposición las voy a utilizar para dar la mejor representación para mi país... Me siento tan feliz de representar a Panamá”, sentenció la modelo.

Por otro lado, destacó que todavía hay muchas cosas que hay que mejorar y trabajar. Dejó claro que su inglés ha mejorado.

“Tengo que trabajar el cuerpo, la pasarela, la oratoria, el idioma y trabajar el look. En el inglés no lo habló fluido, pero estoy mucho mejor que hace tres años, todas las personas en algún momento tienen que reforzar algo", sentenció.

Comentó que el desenvolvimiento del mensaje es algo en que debe trabajar, no como Solaris, sino como el país que representa.

En tanto, expresó que los comentarios en las redes los toma como un impulso para seguir en este mundo que le gusta.

"Recibe los comentarios, pero trato de que eso no intervenga en mi y trato de tomarlo de la manera más positiva. Les doy las gracias a todo el pueblo que me tiene presente y me está apoyando.. . En lugar de tomarlo como presión (los comentarios) lo hago como una recarga y un impulso a este camino", dijo a “Crítica”.

Por último, manifestó que no hay que ser un prototipo de mujer para lograr lo que te propongas "no importa si eres alta o baja, si eres una talla x... Lo importante es la esencia que te representa".

La primera finalista fue Alyna Reya y Adalys Perea, la segunda finalista. La Organización Miss Universo Panamá señaló que tomó en cuenta para escoger a la representante, aspectos como: la confianza, el dominio del tema, el contenido y la seguridad.