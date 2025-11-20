¡Noo, el cap! ¿Chris Evans quemó a su mujer con una amiga?

El reconocido actor Chris Evans, que recientemente se volvió papá, se encuentra en el centro de una ola de rumores sobre su vida personal, pues muchos afirman que le fue infiel a su pareja con su mejor amiga.

En redes han salido a la luz fotos de su supuesta amante, Tara Testa se convirtió rápidamente en tendencia en TikTok y X, donde los usuarios especulan sobre un posible romance extramarital con su amiga de toda la vida, Tara Testa.

Todos los rumores surgieron a partir de publicaciones anónimas que mencionaban a un “actor de primera línea de Boston” pasando tiempo con una mujer morena poco después del nacimiento de su hija.

Obviamente los internautas relacionaron de inmediato las pistas con el productor de cine, citando su origen en Boston, la reciente paternidad y su conocida amistad con Testa, quien aparece en fotos y videos públicos del pasado.

Especulaciones se centraron con imágenes de alfombras rojas y apariciones públicas de Evans y Testa. Una de las más comentadas fue su asistencia a los Óscar de 2015, donde Testa aclaró públicamente que eran solo amigos. A pesar de esto, usuarios en redes han interpretado estas fotos como indicios de una relación más profunda, aunque ninguna evidencia reciente respalde la acusación.

Por el momento no hay información verificada que vincule a Tara Testa con la supuesta infidelidad, además, las fotos que circulan no muestran comportamiento comprometedor ni coinciden con las fechas descritas en los rumores.

Luego de su matrimonio con Alba Baptista en 2023, la pareja ha mantenido una relación discreta. En 2025 dieron la bienvenida a su primera hija, Alma Grace, en Massachusetts, y han compartido muy pocos detalles sobre su vida familiar. Esto ha hecho que cualquier rumor sobre su relación reciba atención inmediata y se viralice rápidamente en redes sociales.

Por el momento, ni Chris Evans ni Tara Testa se han pronunciado sobre las especulaciones.