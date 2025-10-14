Novio entró a competir; le dicen que lo cuide de las bandidas

El novio de Joseline Pinto, Miguel Buglione, se une a la nueva temporada del programa de las tardes en la 12 de Octubre y desde ya está llamando la atención.

Miguel, reconocido fisiculturista, ya recibe el apoyo de los fanáticos y de los seguidores de la marea roja, la furia roja.

Por ahora Joseline no ha publicado nada para felicitarlo, sin embargo, seguidores a los que le gusta la ponchera le han dicho que lo cuide porque en ese programa son expertos formando parejitas.