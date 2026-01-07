¿Otra vez comando? ¿Tras darle palo a Sech detienen a Barbel?
Ayer tenía las redes encendidas por su tiradera contra su compa Sech.
El cantante urbano Barbel es tendencia nuevamente, en esta ocasión por supuestamente quedar detenido por un caso de violencia doméstica.
William Bent Short, nombre de pila de Él Barbel, fue aprendido durante una revisión de rutina en el sector de Chilibre, indicó la Policía Nacional.
Las autoridades confirmaron que mantenía un oficio con boleta de captura vigente por un caso de violencia doméstica, hecho que se suscitó hace un tiempo.
Aunque la información no ha sido confirmada por el artista o su abogado, toma notoriedad, debido a la tiradera que hizo contra Sech, alegando que por su culpa no podía surgir, debido a que pagaba para tenerlo bajo perfil.