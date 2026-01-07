Show - 07/1/26 - 09:39 AM

¿Otra vez comando? ¿Tras darle palo a Sech detienen a Barbel?

Ayer tenía las redes encendidas por su tiradera contra su compa Sech.

 

Por: Redacción / Web -

El cantante urbano Barbel es tendencia nuevamente, en esta ocasión por supuestamente quedar detenido por un caso de violencia doméstica.

William Bent Short, nombre de pila de Él Barbel, fue aprendido durante una revisión de rutina en el sector de Chilibre, indicó la Policía Nacional.

Las autoridades confirmaron que mantenía un oficio con boleta de captura vigente por un caso de violencia doméstica, hecho que se suscitó hace un tiempo.

Aunque la información no ha sido confirmada por el artista o su abogado, toma notoriedad, debido a la tiradera que hizo contra Sech, alegando que por su culpa no podía surgir, debido a que pagaba para tenerlo bajo perfil.

Te puede interesar

¿Murió Bruce Willis? Mensaje de su esposa despertó alarmas y ella lo aclaró

¿Murió Bruce Willis? Mensaje de su esposa despertó alarmas y ella lo aclaró

 Enero 07, 2026
¿Otra vez comando? ¿Tras darle palo a Sech detienen a Barbel?

¿Otra vez comando? ¿Tras darle palo a Sech detienen a Barbel?

 Enero 07, 2026
Mickey Rourke niega haber creado campaña para pedir dinero: "Es humillante"

Mickey Rourke niega haber creado campaña para pedir dinero: "Es humillante"

 Enero 06, 2026
¡Estamos en fama! Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones andan por Bocas

¡Estamos en fama! Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones andan por Bocas

 Enero 06, 2026
Muere Jayne Trcka, la "Miss Mann" en Scary Movie, a los 62 años

Muere Jayne Trcka, la "Miss Mann" en Scary Movie, a los 62 años

 Enero 06, 2026
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales

Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Bolota critica a Trump, lanza pulla al embajador gringo y recibe respuesta

Bolota critica a Trump, lanza pulla al embajador gringo y recibe respuesta