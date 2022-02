¡Otra vez! Fans le dicen a Sech que rebaje; ya no canta nada en vivo

¡Otra vez! Una vez más las personas personas que asisten a los conciertos de Sech expresan su molestia contra el cantante y su producción, esto debido a que muchos dicen que no está cumpliendo con su tiempo en el escenario, se queda sin aire a cada rato, además, parece demasiado pasdo de peso.

Sech que se convertido en uno de los reggaetoneros más famosos y queridos del momento, se ha hecho popular por una serie de colaboraciones con más cantantes del género urbano. Temas como “Relación”, “Otro trago”, “Sal y perrea”, “911” y “Volando” lo han ayudado a despegar su carrera como cantante que en 2020 fue nominado al artista revelación masculino.

“Pagas para verlo en vivo y no canta más de 10 segundos seguidos”, “Veo que se queda sin aire varias veces, esto ya no es normal” “Yo lo vi en el flow del 2019 y no me gustó mucho”, “La voz se le escucha súper diferente”, “así cantan todo ve los Rauw Alejandro puro marketing son por que no cantan ni maiz”, “Anda q pagar pa ver eso xd”, “Ahí esta su super estrella”, “Jajaja me paso lo mismo cuando vino a Paraguay , decepción total !!!”.

La situación se ha vuelto constante, que sus fans ya están preocupados por su salud y le dicen que se meta al ginmasio, porque una cosa es que los artistas dejen de cantar un momento para que el público lo haga y otra muy diferentes es que se quede sin aire en varias ocasiones.

El artista no ha opinado del tema y hace unas horas desapareció todas sus publicaciones de Instagram, algo que se suele hacer cuando viene un próximo lanzmiento.