Ozuna considera que Boza será el mejor de Panamá

El puertorriqueño Ozuna reiteró a sus fanáticos que Humberto Ceballos, conocido como Boza, será el mejor de Panamá.

Y es que tras anunciar que hoy se dará el lanzamiento de su tema “Ozutachi” junto al panameño, el artista lanzó su opinión.

“El mejor de Panamá será Boza”, dijo el artista en una historia de su cuenta de Instagram.

A destacar que ambos artistas son muy buenos amigos “Cuando lo conocí también conocí su humildad, creo que es una de las mejores personas que he conocido en verdad. Me escribe, me da la bendición a veces: 'papi, Dios te bendiga, me gusta lo que estás haciendo”, dijo Boza a sobre el “Negrito de ojos claros”.

Lo dicho por Ozuna ha despertado muchos comentarios en las redes sociales, algunos piensan que se trata de una indirecta, pues Sech lanzará su nuevo álbum “Bienvenido al Bloke” y tiene conciertos preparados en “Sold out” en el “Choli” de Puerto Rico.

Boza, quien se encuentra de gira, está nominado junto a Sech en los Premios Heat 2022 en las categorías: “Mejor Artista de la Región Norte” y “, Mejor Colaboración”. Ceballos lanzó hace poco su álbum "Bucle".

