Padre de Lamine Yamal: "Viviré de mi hijo y no trabajaré más"

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona, ha vuelto a generar controversia en redes sociales tras publicar un video en el que responde a las críticas de sus seguidores y declarar que no tendrá que trabajar nunca más gracias al dinero que produce su hijo.

En una grabación, el papá del futbolista aparece cocinando y asegurando que su hijo es el mejor del mundo.

Pero lo que generó el revuelo es que reconoció abiertamente que vivirá del talento y de los ingresos de Lamine, con frases que han levantado tanto críticas como apoyos en la afición culé.

Mounir fue directo con sus palabras: "Gracias, hijo, te lo estaré siempre agradecido. Viviré de ti". A pesar de las críticas, señaló que no se arrepiente de lo dicho y que seguirá defendiendo a su hijo ante cualquier cuestionamiento.

Según este personaje, las críticas no le afectan, y defendió que nunca ha dicho nada indebido. Para él, simplemente afirmó que su hijo es el mejor del mundo, una postura que ha generado discusión en la prensa española y entre los aficionados en redes sociales.