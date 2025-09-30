Padre de Lamine Yamal: "Viviré de mi hijo y no trabajaré más"
El padre del famoso futbolista del Barcelona ha dado una declaración muy polémica en redes.
Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona, ha vuelto a generar controversia en redes sociales tras publicar un video en el que responde a las críticas de sus seguidores y declarar que no tendrá que trabajar nunca más gracias al dinero que produce su hijo.
En una grabación, el papá del futbolista aparece cocinando y asegurando que su hijo es el mejor del mundo.
Pero lo que generó el revuelo es que reconoció abiertamente que vivirá del talento y de los ingresos de Lamine, con frases que han levantado tanto críticas como apoyos en la afición culé.
Mounir fue directo con sus palabras: "Gracias, hijo, te lo estaré siempre agradecido. Viviré de ti". A pesar de las críticas, señaló que no se arrepiente de lo dicho y que seguirá defendiendo a su hijo ante cualquier cuestionamiento.
Según este personaje, las críticas no le afectan, y defendió que nunca ha dicho nada indebido. Para él, simplemente afirmó que su hijo es el mejor del mundo, una postura que ha generado discusión en la prensa española y entre los aficionados en redes sociales.