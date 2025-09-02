¡Panameños bravos! Boletos de shows anteriores eran más baratos

Tremendo cabreo les ha dado a muchos panameños al enterarse que los boletos para asistir a los Premios Juventud no bajan de $100 dólares, cifra que consideran es bastante alta, en comparación con los precios que han tenido para Puerto Rico en los últimos tres años.

Tras darse a conocer la lista de la mayoría de los artistas que vendrán, algunos esperaban darle una segunda oportunidad y adquirir sus boletitos para entretenerse, sin embargo, al ver que los precios, muchos en redes sugieren que están bastante exagerados.

Para ponerlos en contexto hace unos días la organización de este eventó lanzó la venta de los boletos y se informó que se realizará en el Centro de Convenciones Amador (antiguo Figali), por lo que muchos esperaban que se llenaría tipo concierto con estructuras, y por supuestos pensaron que habría mucho espacio a mucho público.

La molestia se centra en que los boletos para Panamá están entre $104.75 y $505.15 dólares, siendo este último para la gradería central principal.

Obviamente, los panameños buscaron los precios anteriores de este show, para ver si son constantes, pero encontraron que es todo lo contrario y en Puerto Rico era incluso mucho más barato.

Para los Premios Juventud del 2022 que se realizaron el Coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico, los boletos iban desde $55, $75 y $85 dólares.



En el 2023 este espectáculo realizado en el mismo coliseo y según Univision, los boletos estaban disponibles también en los mismos precios, pero ahora se incluyó uno de $35 dólares.



Y el año pasado Univision también indicó que los precios oscilaron entre los $15 y 75 dólares.