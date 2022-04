'Panarusa' vuelve a fin de mes; no pedirá más y le sobró 300 palos

Aunque muchos no han donado un centavo para que vuelva a Panamá, la conocida "Panarusa" ha generado ronchas desde hace unos días, pero ahora finalmente podrá volver y además le sobró billete.

Al parece, la demora de viajar a nuestro país se debe al precio de los boletos de avión. Hace unos días les comentamos que ya tenía los pasaportes que tanto les hacía falta.

Ekaterina, nombre verdadero de ella hizo una recolecta en la que logró reunir más de 6 mil dólares para pagar sus boletos, pero ahora resulta que subieron de precio otra vez y le hacen falta esos 1,700 palos.

"Bueno, voy a viajar al fin de este mes, tengo que parar en Estambul, Colombia, es bastante largo, es más barato, estoy feliz. Mequedó como 300 dólares extras. Nos vemos a fin de mes", dijo.

A pesar de eso, horas antes la criticaron por decir que le faltaban 1,700 dólares

"Otra vez, pero eso no es suficiente, mucha plata", "Ey, con esa plata se puede hacer escalas, he viajado y eso no es tan caro", "Ella vendrá directo o como es la vaina, ya eso está raro", "Ey, el man de La Cáscara que andaba con ella no lo puede pagar", "Oigan, no sean metidos, si no han dado plata no jodan", "Respeten, ninguno de ustedes les ha dado algo y la están criticando", "Los boletos cambian de precio a cada rato, le buscan la quinta pata al gato", eran parte de los cientos comentarios que han hecho por este tema.