Panito le dice soquete a Jhonathan y él lo reta a tirar la mano

Una publicación compartida de Ulpiano Vergara (@panito1106)

"Te aclaro por si no lo sabías yo estoy trabajando desde hace más de 25 años en la música típica panameña.Esta no es mi forma de proceder siempre mis comentarios e ideas las hago de forma clara y directa, no me escudo en nada ni nadie ni mucho menos en cuantas falsas para difamar a nadie, al contrario de ti que eres un experto para ganar protagonismo y taquilla. Sea serio y responsable. Soquete , engreído", recalcó.

En una segunda parte habló de su padre Ulpiano y lo retó a un mano a mano para demostrar quién es el mejor.