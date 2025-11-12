Paris Jackson revela secuelas de su adicción: “No consuman drogas, chicos”

La hija de Michael Jackson, Paris Jackson, habló sin tapujos sobre su experiencia con la adicción en un reciente video en redes sociales, revelando una condición de salud relacionada con la que aún lidia incluso después de años de sobriedad, indicó CNN.

La única hija del superastro del pop Michael Jackson compartió en un video, que luego fue republicado por otros en TikTok, que cuando respira por la nariz se escucha un silbido audible, algo que dijo que algunos ya habrán notado en sus videos anteriores. Explicó que esto es el resultado de lo que se llama un “tabique perforado”.

Jackson usó la linterna de su teléfono para mostrar mejor el agujero en el cartílago entre sus fosas nasales.

Explicó que el agujero “es por lo que piensan que es”, y agregó: “No consuman drogas, chicos”.

Aunque lo tomó con algo de humor, bromeando que podría pasar un espagueti por el agujero, Jackson también fue muy clara al decir que las drogas “arruinaron mi vida”. La joven de 27 años dijo que lleva casi seis años sobria.

Agregó que ha vivido con el tabique perforado desde los 20 años y que, aunque a veces ha hecho que grabar música sea un reto, ha optado por no operarse porque no quiere tomar los medicamentos que implica el procedimiento.