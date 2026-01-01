Pasa 8 horas atrapada en estación del tren de Machu Picchu en Perú

La creadora de contenido y expresentadora Ana Horna compartió una serie de videos y mensajes desde la estación de tren de Machu Picchu, en Perú, donde denunció una situación caótica y desesperante que vivieron cientos de turistas, entre ellos extranjeros, adultos mayores y mujeres embarazadas, al quedar atrapados.

Según relató la también influencer, los pasajeros permanecieron varadas por más de ocho horas, sin información clara, sin acceso a baños y obligados a sentarse en el piso por la cantidad de gente que había, mientras esperaban una solución por parte de las autoridades y de la empresa ferroviaria.

“Un infierno es lo que se está viviendo”, escribió Horna, visiblemente afectada por la experiencia.

En sus publicaciones, Ana calificó el trato como “inhumano”, asegurando que durante horas no hubo presencia de autoridades ni comunicación oficial que explicara cuándo podrían salir del lugar.

“Hay cientos de personas, nacionales y extranjeros, ya estamos hasta sentados en el piso y la compañía no dice nada... nosotros para poder pasar acá gracias a Dios no tuvimos una golpiza, pero hubo gente que salió golpeada”, expresó Horna en un video que dejó en sus historias de Instagram.

Horas después, Horna informó que finalmente comenzaron a abordar dos trenes de manera simultánea, dando por terminada lo que describió como “una pesadilla”. No obstante, dejó claro que esta fue “la parte no tan cool de viajar”, advirtiendo que, aunque Machu Picchu es un destino increíble, la falta de organización puede opacar la experiencia.