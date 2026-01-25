¡Viene el asesino! Calle Abajo de Capira le dedica tonada candela a tipiquero

"¡Viene el asesino, viene el asesino!", es el coro que tiene Capira prendido en este inicio de año, esto luego que la tuna de Calle Abajo calentara el ambiente rumbo a los carnavales de este 2026.

La controversia sobre la tonada de Calle Abajo de Capira, en una parte de su letra mencionan a Alejandro Torres, debido al contexto del trágico accidente de tránsito en el que estuvo involucrado.

Aunque las tunas suelen estrenar sus letras completas semanas antes del Carnaval, desde finales de 2025 y en los que llevamos de enero de 2026 han comenzado a circular estribillos y fuertes tonadas de Calle Abajo de Capira que, hacen referencia directa al accidente ocurrido en Chame en enero de 2025.

Para los que se preguntan el motivo de la tiradera, todo se debe a que la soberana del 2026 de Calle Arriba de Capira, es la hermana del artista y de allí se ha formado la tonada.

Pese a que puede sonar fuerte la letra, no es nada nuevo, pues desde hace años, en varias regiones del interior, las tunas agarran todo lo que se pueda para darle palo a su calle contraria, sin importar que se toquen temas de familia, religión, orientación sexual o accidentes.

¿Qué dice la tonada?

La frase "viene el asesino" se utiliza como una mofa punzante y crítica social dentro de la dinámica de las tunas, aludiendo a la responsabilidad del artista.

Según los que siguen este tipo de pullas, la creación de esta tonada se debe a la reapertura del caso judicial. Como todas saben, un juez ordenó desarchivar la investigación tras las denuncias de los familiares de las víctimas, quienes acusaron falta de apoyo y justicia por parte del equipo del cantante.

"La sufre la mamá, con la rompe mariflor, el otro es asesino y la hija fea salió. El tipiquero los arroyó, el tipiquero a varios se llevó", dice una parte de la tonada.

Agrega: "Se acabó Calle Arriba, está en la oscuridad, con su reina fea". De aquí en adelante se repite el mismo estribillo.

Los carnavales son del 14 al 17 de febrero de este año y como va la tiradera, esta tonada se escuchará a todo pulmón en esas fiestas.

