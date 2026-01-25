La Rusa quiere los bombazos del Urri y Barceló lo cuestiona por los votos

Barceló confrontó a El Urri tras una semana de roces por el liderazgo del programa y la atención del público.

La disputa escaló debido a las comparaciones de la audiencia sobre cómo cada uno maneja sus relaciones sentimentales dentro de la casa (Urri con La Rusa y Barceló con María del Pilar).

El streamer venía de una victoria en un "cruce de golpes" (enfrentamiento físico o de competencia) contra la pareja de María del Pilar, quien decidió retirarse, dejando a Barceló como ganador oficial de ese duelo previo.

El "frenteo" de hoy también responde a la presión por los votos. Mientras Urri y La Rusa Yana se consolidan como la pareja favorita tras su reciente reconciliación y cenas románticas, Barceló ha estado involucrado en discusiones con la producción y otros participantes como Yisyi, lo que le ha valido sanciones disciplinarias y una pérdida de terreno frente a Urri.

Además, durante el careo, La Rusa ha mantenido su apoyo total a El Urri, lo que ha generado que los seguidores de ambos se unan contra Barceló en las votaciones digitales, acusándolo de intentar "opacar" la felicidad de la pareja para ganar relevancia.

Por otro lado La Rusa Yana le pidió los "bombazos", para que genere noticias impactantes, polémicas o revelaciones fuertes ("bochinches") que capturen la atención inmediata del público y los super chats.

Luego de oficializar su noviazgo el 20 de enero, ambos han entendido que el público premia el contenido explosivo. Con Barceló atacando y buscando confrontación, La Rusa presiona a Urri para que "responda con todo" y mantenga a su fandom activo enviando apoyo económico y votos digitales.

Hoy se darán las votaciones para ver al mejor y eliminar a uno y la casa está candela.