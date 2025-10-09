¡Peleando plata! Acusan a exasistente de robar herencia de Pinal

La herencia de Silvia Pinal desata nueva polémica, esto luego que familiares de la gran diva señalan a la exasistente, Efigenia Ramos, de supuesto robo de dinero.

El nombre que más han resonado en los últimos días está el de Efigenia Ramos, quien durante años fue la asistente personal y una de las personas más cercanas a la gran diva. Efigenia no solo acompañó a Pinal en su vida diaria, sino que, según algunos reportes, también tuvo acceso a sus finanzas y propiedades, lo que hoy ha encendido las alarmas dentro del clan Pinal.

Según el periodista de espectáculos Emilio Morales, se avecina entre la familia Pinal y Efigenia Ramos. Al parecer, los hijos de Silvia Pinal no estarían dispuestos a entregarle a la exasistente el porcentaje de la herencia que le habría dejado la famosa actriz.

Alegan que Efigenia Ramos denunciará a Alejandra Guzmán por haberla golpeado. Sin embargo, habría contrademanda, porque, por fin, se dieron cuenta de que la ex asistente de mi Doña Silvia, ya se había ‘auto heredado’, pues ella tenía acceso a las cuentas de Silvia Pinal



El comunicador detalló que Efigenia se quedaría con algunos abrigos y obras de arte, aunque este punto habría causado molestia entre los herederos legales. De acuerdo con el mismo informe, la familia Pinal analiza emprender acciones legales tras descubrir presuntas irregularidades en el manejo de las cuentas bancarias de la actriz.



Hasta el momento, Efigenia Ramos no ha ofrecido declaraciones públicas, no obstante, la exasistente adelantó que planea hablar pronto sobre el tema.

Hasta ahora se sabe que el testamento de la icónica actriz designó como principales beneficiarios a sus hijos: Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán, además de su nieta Stephanie Salas y bisnieta Michelle Salas.