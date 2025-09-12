¿Peleará por su hija? Ex de Isabella reacciona a sus videos

El nombre de Isabella Ladera ha estado en boca de todos tras la filtración de varios videos privado con el cantante Beéle. Dicha controversia ha provocado reacciones a nivel mundial, y uno de los personajes más esperados para opinar fue Isander Pérez, expareja de Ladera y padre de su hija, Mía Antonella.

Inicialmente el influencer puertorriqueño prefirió mantenerse al margen de este escándalo mediático, sin embargo las redes sociales no tardaron en inundarse de especulaciones sobre su postura frente a lo sucedido.

Isander finalmente compartió sus pensamientos a través de un video en sus historias de Instagram. En este mensaje, Pérez dio unas palabras que rápidamente fueron interpretadas por internautas como la respuesta a la polémica.

Isander respondió a cibernautas con fue profunda y filosófica. “Si pides cosas grandes a la vida, te pondrá pruebas difíciles”, afirmó, usando esta metáfora para explicar que los desafíos son inevitables, pero que es necesario saber enfrentarlos con serenidad.

El influencer dejó claro que su hija, Mía, parece estar completamente ajena al escándalo, y que su objetivo principal es protegerla de influencias externas.

En el transcurso del video, Isander también reflexionó sobre la importancia de rodearse de las personas adecuadas. “Es tu círculo, de quién te rodeas, con quién pasas más tiempo”, dijo, sugiriendo que el entorno en el que uno se encuentra es esencial para evitar problemas mayores.

Aunque no dijo nombres, muchos interpretaron estas palabras como una posible indirecta hacia Isabella Ladera, lo que encendió aún más los rumores en torno a su relación y la controversia con Beéle. Además finalizó indicando "Cuida tu círculo, energía y gente"

Sus palabras rápidamente se viralizaron en las redes sociales, y los seguidores no tardaron en asociarlas con la difícil situación que atraviesa su ex pareja.

A pesar de ello, Isander subrayó en todo momento que su prioridad es el bienestar de su hija y que, más allá de los escándalos públicos, su principal preocupación es mantener la paz y la estabilidad familiar, por lo que muchos han pensado que tendría planes de quitarle a su hija, sin embargo, no ha sido confirmado.