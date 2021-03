Perales, el último concierto en Panamá

"Balada para una despedida", fue el nombre del último concierto presencial en el país.

Aquel jueves, 27 de febrero de 2020, José Luis Perales ofreció la que sería su adiós a los escenarios panameños, sin que muchos de sus seguidores, imaginaran que serían testigos de un último evento público, previo a la pandemia COVID-19.

Ese día, el público que colmó las instalaciones del Teatro Anayansi de Atlapa disfrutó de algo más de dos horas de ese repaso musical, que permanece en la menta de muchos.

Pese a que para esa altura, ya se conocía la existencia del nuevo coronavirus a nivel mundial, no se tenía claro los efectos que esto provocaría días después al país y al mundo.

Para muchos, en ese momento el COVID-19 del que se hablaba, no sería letal, ni provocaría tantos cambios en el mundo.

Pero eso sí, José Luis Perales cumplió con sus fanáticos ofreciendo un repertorio, que aquellos que estuvieron presentes no olvidarán.

Ese, el último concierto previo al COVID-19 en Panamá.

De esta gira quedaron pendientes unos diez conciertos en Estados Unidos y América Latina, mientras en España unos 40. Perales ha aprovechado el tiempo de la pandemia para escribir canciones y estar con su familia. “Pero esto no ha sido fácil, pasar del escenario, los viajes, el ajetreo, los músicos, 12 personas conmigo viajando siempre, es duro. Eso sí, pienso que para muchas personas ha sido más difícil, uno puede subsistir con lo que ha ganado, con las opciones que he tenido, no así muchos que han llevado una vida digna y ahora la pasan fatal, entre ellos los músicos”.

Nacido en Castejón en 1945, José Luis Perales lanzó su primer disco, Mis canciones, en 1973, sin mucha expectativa. Más de 40 años después, sigue activo en la música como cantante y compositor. Y esperando que la pandemia lo deje volver a estar con la gente en sus conciertos. “Tengo muchas ganas de que se vaya este maldito virus”, expresó en una entrevista dada a medios internacionales el años pasado.