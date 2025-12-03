Show - 03/12/25 - 02:30 PM

Pina reacciona a la demanda del siervo Yankee y le resta importancia

Yankee demandó ante el Tribunal Federal de Puerto Rico a Pina y a su exmujer de un supuesto esquema fraudulento que habría alterado registros de autoría y desviado regalías de varios millones.

 

El famoso productor musical Raphy Pina reaccionó a la  demanda interpuesta por el ahora siervo y cambiado Daddy Yankee, en la que también están involucrados su exesposa Mireddys González y otros colaboradores. 

A través de una publicación en sus redes sociales, Pina compartió una imagen de su pareja, la cantante urbana dominicana Nathy Natasha, junto a su hija recién nacida.

“En ese silencio sigo afirmando que podrán existir luchas afuera, pero dentro de mi hogar hay una paz que no se negocia y que no permito que ninguna distracción rompa”, dijo Pina.

Daddy Yankee demandó ante el Tribunal Federal de Puerto Rico a Pina y a su exmujer de un supuesto esquema fraudulento que habría alterado registros de autoría y desviado regalías de varios millones desde 2015.

Aunque en estos momentos le restó importancia, los abogados de Yankee han asegurado que Pina tendrá que responder ante los tribunales por este caso.

 

