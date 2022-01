¿Plena o pelea? Yemil tira varios mensajes directos y polémicos

Aunque muchas mujeres aún lo critican por su forma de ser y hablar, tampoco lo perdonan, el cantante Yemil intenta salir de los malos momentos con plenas nuevas, pero sin dejar la tiradera en sus redes.

A través de su Instagram subió varias imágenes en la que da a entender su punto de vista de muchas cosas que le han sucedido.

"Tú no dejas ni dejarás de ser por nadie... por nadie lo que por mí siempre, porque el lugar de un fo... loco nadie lo ocupará", dijo.

Recalca: "Mil camas donde alimentaste tu ego, mil veces lo provoqué, mil veces detonante, mil veces caos. El odio que me rodea, los falsos que me abrazan, los ojos que no descansan".

"Hoy quedas en manos de un psicópata, pero mañana tendrás más opciones que ganas... a veces llegan a tu cama, porque algún HP como yo cambió los planes...", sentenció.

Su tema llamado "Mi Destino" ha dado mucho que hablar en los últimos días, pues ha gustado a pesar que hace unos meses nadie quería saber de él. Esto incluyendo un remix del tema "Tú no ta' lindo" con Chamaco.