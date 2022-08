¿Por qué no le duran a Ulpiano? Otro vocalista fue por fuera

¿Por qué se fue? ¿Con quién se peleó? Esas son las preguntas que se hacen cientos de seguidores de Ulpiano Vergara, esto tras conocerse que Olmedo Anael, uno de los nuevos vocalistas del conjunto fuera por fuera por "temas personales".

"Paso por aquí para informarles que desde el día de ayer ( el pasado sábado), mi persona ya no forma parte de la agrupación de Ulpiano Vergara y Los Nuevos Distinguidos, quiero darle las gracias a todas las personas que me apoyaron en este tiempo, a mi familia, a mis amistades y a todos esos fanáticos que me dieron palabras de aliento y comentarios positivos", señaló Anael Olmedo.

Sin detallar mucho aseguró que este era su pensamiento, sin embargo, la gente comenzó a mencionar nombres y hasta le echaron la culpa a los hijos del "Mechi", algo que desde hace rato se menciona, pero no es comprobado.

Olmedo se une a la lista de Balbino Gómez, Alejandro Torres, Madelaine Pineda y Javier Castillo, la mayoría por el mismo o motivos similares.

Ulpiano también hizo un comunicado para desearle lo mejor al vocalista, aunque tampoco aclaró lo que pasó en realidad.