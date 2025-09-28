Principal aclara polémica de lona con agua en show de Farruko

El cantante Principal aclaró la situación que se dio durante el show de Farruko en la 5 de Mayo.

Esto tuvo que hacerlo luego que en redes sacaran de contexto un video.

¿Qué pasó? Durante este evento, la lona que cubría los equipos de Dj Chiqui Dubs, se llenó de mucha agua y para que no se mojaran, Principal decidió sacarla, pero en el camino le cayó a unas personas que estaban en el lugar.

Obviamente de esto se generó la polémica, por lo que el artista dijo que las personas ya sabían que eso se haría, incluso, ya se había hecho en varias ocasiones, por lo que no se hizo de maldad.