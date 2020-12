Puerto Rico despide a Tito Rojas, 'El Gallo Salsero', con música y mucho dolor

Miles de fanáticos del cantante Tito Rojas se dieron cita en el coliseo Marcelo Trujillo Panisse, en Humacao, Puerto Rico, para darle un último adiós al cantante, tras su lamentable fallecimiento el pasado sábado.

Con una invocación por parte del pastor Heralio Marrero del Centro Cristiano Maranatha de Humacao, se abrieron las puertas para que aquellos que llegaron desde horas de la mañana, pudieran llegar hasta el escenario en donde estaba ubicado el féretro, cobijado por una bandera de Puerto Rico de fondo.

Como se tenía planificado, hubo un acceso de entrada y otro de salida para evitar que las personas se cruzaran y aglomeraran.

Mientras en una amplia pantalla se presentaban imágenes de Tito en familia, en su casa y con los suyos, se transmitía a todo volumen la música de este cantante internacional con más de 40 años de trayectoria musical.

En primera fila se encontraba quien fuera su esposa Ivelisse “Ivy” Escobar, con quien tenía más de 38 años de relación, sus dos hijas Kishia y Jessica Rojas, así como su madre, doña Carmen Julia López.

Entre las personalidades que llegaron para rendirle honor al intérprete de grandes éxitos como “Por mujeres como tú”, “Nadie es eterno” y “Siempre seré” fue la cantante La India, quien resaltó la amistad que le unía con el artista, con quien se pasaba haciendo chistes y hablaba con frecuencia.

“Es un rey de los pueblos, un hombre de fe, tan bueno, humilde, que no se daba cuenta de lo que logró. Él ha vendido millones de copias y el mundo está de luto. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Él significaba para mí algo grande. Me da mucha felicidad saber que siempre estaba bien con su familia, la amó, y era bien dedicado a su público. Nunca se quería ir del escenario sin poder abrazar y apretar a su pueblo. Hoy en día que se fue, el resultado es que todo el mundo tiene una foto con ese hombre tan bueno. Tito fue grande”, indicó la salsera.

Por otra parte, el cantante Víctor Manuelle manifestó el asombro tras recibir la noticia del fallecimiento de su colega al indicar con pesar “esta no la vimos venir”. Precisamente, contó que Tito Rojas era uno de los salseros con quien más compartía escenario en el extranjero y con quien se tropezaba constantemente en los aeropuertos de Panamá, Colombia y Perú, entre otros.

Otros cantantes que se dieron cita, resaltaron el legado musical de este hijo de Humacao, tales como: Héctor “Pichie” Pérez, Maelo Ruiz, Norberto Vélez, Julio Voltio, Luis “Papo” Rosario de El Gran Combo, Aniel Rosario, Roberto Rohena, Elvis Crespo y Giro, entre otros, quienes fueron parte de este encuentro en el que se espera que a las 5:00 p.m. se celebre una ceremonia religiosa y sus hijas se dirijan a los presentes.

El sepelio se realizará mañana a partir de las 10:00 a.m., sin embargo, será privado.