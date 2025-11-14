¡Qué mal! Cancelan concierto de Yailín en Puerto Rico por pocas ventas

El concierto de la cantante Yailin “La más viral” en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico fue cancelado, así anunció la cantante dominicana a través de un comunicado publicado en sus historias de Instagram.

Inicialmente se explicó que la decisión fue tomada por “la empresa contratante, responsables de la organización del espectáculo”, que se llevaría a cabo este viernes 14 de noviembre.

Aunque no se quiso decir el motivo de la cancelación, horas después se difundió que la famosa no logró vender la cantidad de boletos para que se considerara un concierto, pues a la gente no le llamó la atención para nada su presentación.

Ella agradeció a quienes compraron sus entradas y viajaron hasta la isla para disfrutar de su presentación, al mismo tiempo que les pidió disculpas por la situación y expresó su deseo de “presentarse cuando existan las condiciones contractuales y logísticas necesarias”.

Inicialmente el espectáculo estaba pautado para realizarse el 4 de octubre y tuvo que ser movido al 14 de noviembre

Yailin aseguró que realizaría su concierto “no importa quién venga o cuántas personas hayan”.