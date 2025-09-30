¿Qué pasó? Cuestionan las pocas vistas a video de Sech y Boza

Fans han cuestionado que luego de exigir una colaboración entre Sech y Boza, el apoyo mostrado no ha sido el mejor en estos momentos.

Y es que la canción "París", lanzada entre ambos, no ha llegado ni al medio millón de vistas en YouTube.

La queja de algunos es que esperaban una plena movida como ya los tienen acostumbrados y no algo romántico rapeado.

Incluso el conocido "man del yappy" no se aguantó las críticas y afirmó que está medio aburrida, además, él hubiera preferido algo más alocado.

"Ni que ellos me apoyaran a mí para pagar mis gastos mensuales", "Francamente la musica siento que es muy básica y le falta las alma... aún así me la voy a aprender para estudiarla un poco mas a fondo", "Eso no rompió. No hay esencia. Si quiere que rompa suban a un Beéle un Arcángel", han dicho algunos.