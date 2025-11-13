¿Qué pasó Vini Jr? Novia presume a su entrenador guapetón
Muchos hombres en redes afirman que hay algo raro con ese man.
Virginia Fónseca, influencer y novia del futbolista del Real Madrid, Vinicius Jr, ha llamado la atención debido a recientes videos en los que sale un fornido entrenador.
El fin de semana fue tendencia, pues corrió el rumor que la pareja supuestamente se había separado, sin embargo, ella ha seguido subiendo publicaciones de él en sus redes.
Pero lo que ha causado conmoción en redes, es que en varias publicaciones hechas por ella se le puede ver pasándola muy bien con un chico que es su entrenador. La toca y la pone en condiciones, por lo que algunos creen que está pasando algo más.
A pesar de eso, por el momento no se ve que se vayan a separar, porque él no le ha prestado atención a los rumores.