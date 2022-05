Queme colombiana de Anuel tendrá una hija, viene otra bebecita

Melissa Vallecilla, la joven que estaría esperando un bebé del artista Anuel AA, informó que el famoso será padre de una niña. Ella está en el ojo de la tormenta luego que diera a conocer esta noticia y revelará que no estaba dispuesta a rendirse para nada, porque quiere que el reguetonero se haga responsable por su embarazo.

Ella nació en Houston, Texas, y sus padres son colombianos. Tiene 28 años, vive en su ciudad natal, estudió finanzas y trabaja en una compañía financiera.

Todo esto ocurrió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en las que confesó que su cuenta había sido hackeada y que todo esto lo habría mandado a hacer Anuel.

“Hay pruebas suficientes y no tengo que mentir… Mandaste a que me hackearan mi cuenta oficial, pero no me voy a rendir “·$%&”, aseguró Vallecilla

El medio El Gordo y la Flaca detalló lo siguiente: "Anuel tendrá la bebecita que tanto quería. A espera de una princesa. Contando los días para por fin conocer mi mas grande bendición. Dios sabía lo que hacía y no pudo haberte mandado en mejor tiempo. Mi alegría de todos los días es sentir tus pataditas e imaginarte en mis brazos. Te amo y no veo la hora de conocerte", detalló.