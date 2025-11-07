Raúl De Molina y Alejandra Espinoza conducirán antesala de los Latin Grammy

Alejandra Espinoza, Raúl De Molina, Chiqui Delgado y Borja Voces serán los anfitriones de la "Noche de Estrellas", programa que servirá de antesala a los Latin Grammy 2025, informó Univision.



Esta será la vigésima participación de Raúl De Molina, conocido por su programa "El Gordo y la Flaca", en el espacio que este año ofrecerá entrevistas con nominados, acceso detrás de cámaras y un recorrido por la alfombra roja por la que desfilarán artistas latinos destacados.



"Noche de estrellas" además incluirá una presentación especial de la artista colombiana Annasofia, nominada al Latin Grammy en la categoría de mejor nuevo artista, así como segmentos dedicados a los primeros ganadores de la noche y al homenajeado como Persona del Año 2025, el cantante español Raphael.



La 26º edición de los Latin Grammy se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena en la ciudad de Las Vegas (Nevada, EE.UU.) el jueves 13 de noviembre y será producida por TelevisaUnivision.



Con doce candidaturas, Bad Bunny es el máximo nominado de esta entrega.