Recibe críticas por estar en celebración del Plaza Amador, y sin mascarilla

Las redes sociales volvieron a encenderse, esta vez el foco de críticas fue el instagramer Mario Iván Montana, mejor conocido como Mariván, esto después del video que circuló el fin de semana por el triunfo del equipo de fútbol, Plaza Amador.

Y es que Mariván fue parte de las personas que se volcaron a las calles para celebrar que el Club Deportivo Plaza Amador se coronó campeón del Torneo Apertura 2021 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), tras vencer 2-1 al CD Universitario.

Publicidad

En el video que circuló en redes se ve al instagramers sin la mascarilla, de fondo, el autobús que transportó a los jugadores del mencionado equipo; en otro video, Mariván está junto al ex director técnico Luis “Diablo” Tejada Ocampo y, nuevamente, sin mascarilla.

NO DEJES DE LEER: Diego: ‘No soy gay, pero no es una pregunta que me ofende’

Los cibernautas le recordaron a Mariván que hace unos meses atrás el COVID-19 lo arrastró hasta la Unidad de Cuidados Intensivos, en donde permaneció por más de 25 días y 19 días en coma inducido, por lo que expresaban que “no se quiere ni un poquito después de pasar por el coronavirus”.

“Verdaderamente que ni él ni nadie de su familia aprendió una ‘sh...t’ de esa prueba que el JEFE MAYOR les puso como familia, por Dios, gente así que no pida nada de nada porque lo que son es una partida de irresponsables”, “Bueno, ya es problema de él, pero que no pida yappyton porque hay bastante panameños que no son dizque influencer y la están pasando muy mal, no piden Yappy y si se lo merecen”; “Cuando están en las malas se acuerdan de Dios y después...”, fueron algunos comentarios de los cibernautas.