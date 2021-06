Diego: ‘No soy gay, pero no es una pregunta que me ofende’

El actor y escritor panameño Diego De Obaldía reiteró que no es gay, y tampoco le ofende que le pregunten, pues parece ser una interrogante que lleva años respondiendo.

Las declaraciones del famoso se dieron en el programa “Dime Quién Eres”, que dirige la periodista Susan Elizabeth Castillo, y el cual fue transmitido el domingo.

Diego habló de sus inicios, rememoró algunas anécdotas en su carrera, de su vida amorosa y su relación con el fallecido cantante Horacio Valdés.

“Este es un tema que ya lleva varios años, sobre todo porque he explorado muchos personajes gays actuando, sobre todo Notilocas que estuvo en el programa por ocho años, he hecho personajes de travestís en teatro, he hecho personajes que son homosexuales de todo tipo. No soy gay, pero no es una pregunta que me ofende...”, expresó De Obaldía.

Recordó que cuando entró a la televisión en el año 94, en el ‘show’ de Pepina y Tortón “salió mi nuca como dos segundos y dije este va a ser mi trabajo”.

Manifestó que tras estar en varios campos de actuación y experimentar, descubrió su verdadera pasión.

"La verdadera pasión más grande de mi vida es el teatro musical. Era un sueño imposible para mí... cuando anuncié 1903 el musical... cuando reservamos el Teatro Nacional, con un billete por debajo, no tenía idea de cómo componer, no sabía tocar el piano, por eso te digo que los sueños realmente se cumplen con disciplina”, mencionó.

Destacó que conocer a Valdés fue lo mejor, su inspiración y una dicha trabajar con él. Adelantó, para mayo de 2022 saldrá el musical “Solo las Estrellas Bastarán”.

“Tuve el honor de trabajar con Horacio Valdés, me dio una batuta cuyo peso es enorme, de escribir la historia nueva que conecte todas sus canciones, ‘Solo las Estrellas Bastarán’, pero por su lamentable suceso (muerte), iba (su estreno) a ser en junio, pero vamos a pasarlo para mayo del próximo año... va a ser el montaje más largo en Panamá de un musical”.

Añadió: “Conocerlo fue tener el mentor que me hacía falta, a la inspiración, no solo uno de los mejores artistas... el legado que le dejó a Panamá no solo fue artística, sino espiritual, fue mi hermano mayor”.

Por último, comentó que está enfocado en su trabajo.

“Tengo una relación muy estable con mi trabajo, estoy totalmente de mi trabajo... pero si llega aparecer todavía no estoy listo para comprometerme", dijo.