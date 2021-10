Regreso de El Tachi a la música fue con buca plata; fans esperaban algo más

El cantante Eustacio Fidel Guerra, mejor conocido como El Tachi lanzó finalmente la canción "Movie", con un video que ha llamado mucho la atención por ser el regreso a la música luego de estar detenido en prisión.

El famoso que decidió unirse a Akim para sacar este tema, dijo hace unos días que estaba feliz de poder volver al escenario tras todo el mal momento que pasó por un incidente del que se arrepiente.

La "movie" es con el artista panameño Akim, quien forma parte del sello de Farruko, Carbón Fiber Music.

Como mencionamos el famoso quiso ponerse caro, al salir vestido de negro, con combinación de ropa de marca y tirardo un gran fajo de dinero al aire.

Aunque el artista ha querdido destacarse para volver a tirunfar, en redes sociales los seguidores aseguraron que esperaban un poco más y les parece que aún debe afinar cositas.

"La canción no está mal, pero debió ser algo más explosivo", "Siento que le faltó a El Tachi, el mercado actual exige más que eso", "Dejen al pelao trabajar, está emocionado y le quieren matar su poca alegría", "No me dice mucho, pero como Akim está con Farrukko lo ayudarán a pegarse", eran algunos de los comentarios que se podían leer.

En menos de 10 horas el tema acumula más de 60 mil visualizaciones en Youtube.