Reguesero hospitalizado tras contagiarse con coronavirus

El coronavirus no da tregua, y sigue dando la batalla propagándose, y víctima de este virus también ha sido el artista urbano Khaled, quien dio a conocer que está hospitalizado.

Según reveló a “Crítica”, desde el 30 de mayo lo ingresaron en el Hospital del COVID en la Ciudad Hospitalaria tras dar positivo en la prueba. Al principio pensó que se trataba de un resfriado, ya que se había mojado con la lluvia, pero como la fiebre era constante, decidió hacerse la prueba del hisopado, saliendo positivo. “De repente me iniciaron los síntomas, me dio fiebre constante, me fui a hacer la prueba porque la fiebre no bajaba y salí positivo”, detalló Khaled.

Añadió que de inmediato lo llevaron a un hotel, pero como la fiebre seguía, lo trasladaron al hospital en una ambulancia. “Me tienen con oxígeno y venoclisis, los médicos están pendientes y me dan los medicamentos al día”, afirmó el también promotor.

Ahora más que nunca Khaled está consciente de que la salud es primero, porque sin está no puede respaldar su hogar. “La salud es primero, sin salud el carro estará parqueado y nuestros dependientes estarán esperando en casa por nosotros con las manos vacías porque no podemos respaldar nuestro hogar, por eso hay que cuidarnos y no precipitarnos”, afirmó

Khaled espera recuperarse pronto y volver a su hogar, para seguir con las medidas de seguridad y cuidarse. Además envió un mensaje a los jóvenes de cuidarse y proteger a su familia, porque la COVID-19 no se ha ido, sigue entre nosotros y contagiando a quienes bajan la guardia de las medidas de salud que se debe tener, como el uso de mascarilla, careta y limpiar nuestro entorno y manos con alcohol.