Revela las claves para mantener su cuerpo

La exparticipante de Calle 7, Stephany Vásquez, dio a sus seguidores las claves de cómo mantener el cuerpo durante todo el año.

Como muchos saben, Vásquez tiene un cuerpo envidiado, y sabe cómo mantenerlo, es por eso que dedicó unas palabras respecto al tema, para ella no es necesario tantas horas en el gimnasio, sino mantenerse activos de forma constantes.

Publicidad

“Me sigues desde hace un tiempo , sabes que mi cuerpo mantiene su forma prácticamente todo el año, con mejoras graduales y mínimas con el tiempo. ¿La clave de esto? ¡Siendo CONSISTENTE y REALISTICA! … para la mayoría de la personas que afirman que es imposible mantenerse todo el año probablemente pasa de 0 a 100”, manifestó la famosa.

De acuerdo con la venezolana, privar el cuerpo trae resultados a corto plazo.

PUEDES VER: Jean Paul pide mantener comunión con Dios en el 2022

“Entrenan muy duro durante horas se privan tres meses al año y luego dejan de hacer ejercicio. Restringir tu cuerpo conduce a RESULTADOS A CORTO PLAZO que generalmente se rebotan en aumento de peso y falta de motivación a largo plazo . Entreno en el Gyn tres veces por semana, otra veces en casa, algunas una hora o 30 minutos, actividades físicas deportivas”, dijo Stephany.

La ex Calle 7 reiteró que lo más importante es siempre disfrutar el proceso y que no siempre hacer más es mejor.

“Mi cuerpo no es perfecto, pero me siento bien, me tomo tiempo de descanso, como bien la mayoría del tiempo, pero una gran parte de mi vida y relación gira en torno actividades sociales, cenar fuera, compartir. Aprendí que hacer más no siempre es mejor y si no están disfrutando el proceso en el camino, entonces no durará mucho tiempo! Sé realista con tu tiempo ! No necesitas horas en el gimnasio todos lo días”, sentenció.

Añadíó: “No necesitas CARDIO todos los días!! necesitas MANTENERTE activo de forma constante, de la forma que más disfrutes! Necesitas comer alimentos nutritivos y saludables, LA MAYORÍA del tiempo posible, necesitas cordura”.