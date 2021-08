Revela que se realizó una abdominoplastia

Julia Honings compartió una fotografía en vestido de baño en sus historias de Instagram, y de inmediato sus seguidores le preguntaron si se hizo algún retoque estético.

Sin dudarlo, la exguerrera confesó que sí se hizo una abdominoplastia, porque tenía un exceso de piel debajo del ombligo que no la hacía sentir cómoda con ella misma.

“Creo que ahora me siento bastante cómoda tocándoles el tema... sí me hice una abdominoplastia, me quité un exceso de piel que tenía debajo del ombligo, era algo que ya había tenido desde la segunda barriga, pero no me molestaba tanto, pero ya con la última barriga si, como que la piel dijo ‘basta, ya no puedo más’”, detalló Julia al sincerarse con sus seguidores.

Expresó que la parte baja de su abdomen, después del ombligo, estaba hecha un desastre, ella se agachaba y se le hacía como una bolsa, por eso decidió realizarse la cirugía hace tres meses, y ahora se siente muy bien, tranquila y le gusta lo que ve.

Añadió que antes, durante y después de esta cirugía ella siempre ha hecho ejercicios y se ha alimentado bien. “Si estoy foco en lo que quiero, se quitó un pedazo de piel, que sé que no va a volver, y aunque hiciera los ejercicios que hiciera, podría estar dura con todos los abdominales, pero siempre iba a quedar esa piel colgando. Fue una decisión que tomé y me siento supercontenta al verme al espejo, antes me ponía ropa y me veía bien, pero al yo quitarme la ropa, yo sí me sentía muy incómoda... me salía una bolsa de piel, yo me ponía a llorar, era algo horrible”, manifestó Honings.

Ahora la historia es otra y Julia se siente feliz con el proceso estético que se realizó en su cuerpo después de su tercer embarazo, y ahora más que nunca lleva una buena alimentación para mantener su figura. Los seguidores no dudaron en halagar su espectacular cuerpo.