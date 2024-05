Revulú entre Tommy Real y el imitador de ‘Yo me llamo'

El cantante panameño Tommy Real expresó su molestia contra el joven José García, imitador de él en el programa "Yo me llamo", por usar su imagen para lucrar sin su autorización.

Mediante un comunicado el intéprete de "Solo en esta celda, dijo que estaban haciendo uso de su talento para lucrar.

"Hago de conocimiento al país que el señor José García quien me imitó en el programa Yo Me Llamo transmitido por La Corporación Medcom en el año 2022, NO ESTA AUTORIZADO para la utilización de mi nombre artístico (TOMMY REAL), mi imagen o mis obras", dijo.

Recalca: "Por tal razón, exhorto a los promotores y demás empresarios dedicados a la realización de eventos a que se abstengan de contratar a el señor José García para presentarse utilizando mi nombre artístico y/o mis obras, quien reitero, NO ESTA AUTORIZADO para la utilización de mis obras, provocando de esta forma infracción a mi Derecho de Autor. En vista de lo antes expuesto, nos reservamos el derecho de interponer los recursos legales que consideremos necesarios para proteger nuestra Propiedad Intelectual".

Según Tommy Real fue hasta el canal de televisión, esto a pesar que el medio no lo contactó para decir que usarían la imagen, además, que no ha recibido ningún centavo del programa, por lo que ahora se ve afectado por competir en la calle contra este chico.

Por su parte José García hizo la publicación de varios videos en su cuenta de Instagram en el que detalla que no ha hecho más shows de esa manera, porque los encargados del programa le dijeron que no lo hiciera para evitar problemas para ambos.

También le reclamó a Tommy Real por toda las molestias que le ha causado tras la difusión de esta información. Además, denunció que recibió amenazas de agresión de parte del artista.

Seguidores en redes están divididos, pues unos apoyan al cantante y otros al imitador.