Roberto Gómez Bolaños le dejó 50 millones dólares a Florinda Meza

Aunque mucho se ha dicho sobre las riquezas de Roberto Gómez Bolaños, no es hasta ahora que se ha logrado conocer que el famoso Chespirito recaudó una fortuna por encima de los 50 millones dólares, con sus personajes como Chavo, el Chapulín Colorado, el doctor Chapatín, el Chómpiras, así como otros proyectos que aún siguen generando dinero.

LEE TAMBIÉN: Céline Dion prepara su debut como actriz junto a Priyanka Chopra Jonas

Publicidad

Hace unos días se conoció gracias al sitio Celebrity Net Worth, que el artista recaudó está gran cantidad de dinero y la mayor heredera de la fortuna sería su esposa, Florinda Meza, quien le dio vida a Doña Florinda y La Popis entre otros personajes.

“Fue un actor, director y escritor mexicano que tenía un patrimonio de 50 millones de dólares”, comienza la publicación y luego hace un repaso por la carrera del artista. El sitio también asegura que Florinda Meza tiene un patrimonio de 20 millones de dólares. Aunque en ninguno de los casos aclara cómo están compuestos dichos valores.

Roberto Gómez Fernández, uno de los hijos del humorista fundó Grupo Chesprito, la empresa que tiene los derechos de propiedad intelectual de los libros y personajes creados por Gómez Bolaños.

El actor murió en Cancún el 28 de noviembre de 2014 por una insuficiencia cardíaca, sin embargo, a seis años de su partida, su figura sigue vigente y aún son recordadas las frases de sus personajes como “Es que no me tienen paciencia”, “Fue sin querer queriendo”, “Bueno pero no te enojes” o “Al cabo que ni quería”.