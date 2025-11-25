Show - 25/11/25 - 11:47 AM

Rocha: "Costa de Marfil, no ganó Miss U. 2025: ’175 países le piden visa’"

Como todos saben, el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en Miss Universo 2025, trajo una serie de polémicas, desde las acusaciones de supuesto fraude hechas por el exjurado Omar Harfouch.

 

Por: Redacción / Web -

Raúl Rocha, director del Miss Universo, ha causado otra controversia al referirse al motivo por el que la joven Olicia Yacé, Miss Costa de Marfil, no ganó el concurso. 

Yacé quien era una de las favoritas para ganar Miss Universe 2025, explicó en un comunicado que tomó esta decisión para mantenerse fiel a sus valores y principios.

Afirma que uno de los factores más relevantes es que las concursantes tengan la posibilidad de viajar por el mundo, tal como lo hizo Victoria Kjær durante su reinado como Miss Universo.

“Victoria visitaba un país por semana (...) es la que más se ha reunido con más dignatarios, presidentes y príncipes”, dijo Raúl Rocha. Este fue un factor determinante para que la representante de Costa de Marfil no fuera seleccionada.

Costa de Marfil necesita, entren a Google, todos tienen celular y busquen: ‘¿Cuántos países le piden VISA a Costa de Marfil para entrar?’ 175, ¿qué? Sí 175, la chamba es por un año de Miss Universe”, comentó.

Rocha agregó que esta situación jugo en contra de Olivia Yacé, pues aunque fue considerada, se tomó en cuenta que los trámites para que ella pudiera viajar serían muy largos y no tendría oportunidad de viajar, como lo requiere el puesto.

Entonces, iba a ser la Miss Universo que se la pase un año en el departamento, porque uno: el costo que representa el trámite de visa con abogados y dos, con una de ellas se requieren 6 meses de anticipación y ya se fue el año”, comentó.

