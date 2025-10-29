Rodolfo Morales cumplirá el deseo de Japanese

Rodolfo Morales, dueño de la marca y fundación Colón Town, y quien estuvo en los momentos más difíciles de Japanese, estuvo presente en el homenaje que se le rindió al fallecido artista en el Parque Urracá.

En tarima recordó algunos momentos con Japa y los deseos que este tenía, como el ver a su hija triunfar y ser una profesional, por ello delante de los presentes expresó que cumplirá ese deseo de Japanese, de ver a la "niña de sus ojos" graduada, por lo que ayudará a que termine sus estudios universitarios.