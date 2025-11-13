Rubén Blades gana el Latin Grammy por su álbum Fotografías

El salsero panameño Rubén Blades y la Orquesta de Roberto Delgado se llevaron el Latin Grammy por su álbum "Fotografías".

Con esta premiación el artista suma su Grammy número 24 entre los americanos y anglo.

Blades competía contra José Alberto "El Canario", Isaac Delgado, Los Hermanos Rosario y Gilberto Santa Rosa.

Roberto Delgado subió al escenario y dio las gracias por reconocer el talento de ellos en ese disco.