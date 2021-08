Rubén Blades habla de la importancia de vacunarse

El cantautor panameño Rubén Blades exhorta a las personas a vacunarse contra el COVID-19.

El también abogado tomó unas líneas de su conocido “Diario de la Peste” para hacer docencia y hablar del tema de la vacunación, y dijo que está consciente que las dosis no son 100% eficaz, pero sí ayudan a evitar efectos mayores del virus.

Publicidad

“Ninguna vacuna es eficaz 100% contra un virus, o enfermedad; no se puede garantizar que una persona no será infectada, aún si ha sido vacunada, debido a razones genéticas o particulares a cada individuo que prevendrán su eficacia total, o parcial. Incluso habrá un porcentaje muy bajo de vacunados que desarrollarán reacciones negativas a la inyección, también por razones genéticas que aún no son todas comprendidas por la ciencia”, destacó en su diario.

Enfatizó que la mayoría de las personas que llegan a la hospitalización en Estados Unidos, lugar donde reside, son aquellas que no se han vacunado.

NO DEJES DE LEER: Multitudinario funeral para Johnny Ventura

“Pero si te da COVID y no tienes vacuna, las probabilidades de que te hospitalicen, e incluso fallezcas, son altas. En Estados Unidos, el 95% por ciento de la gente que hoy está hospitalizada por COVID corresponde al grupo de los no vacunados”, dijo.

Añadió: “Incluso si ya estás vacunado puedes ser infectado por la COVID. Lo que la vacuna proporciona, a un 90% de las personas vacunadas, es protección contra una posible hospitalización, e impide que mueran por contraer el virus. La mayoría de los vacunados que salen positivos por COVID, son asintomáticos, tienen el virus presente pero no se ven afectados como ocurre con los no vacunados".

Por último, señaló que él no ha bajado la guardia y sigue usando su mascarilla (doble) y evitando grupos de personas.