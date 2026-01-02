Show - 02/1/26 - 09:06 AM

¡Rumba y ponchera no para! Amanecida con Samy y Sandra en bomba

Esta actividad ha congregado a una gran cantidad de asistentes, no solo de comunidades cercanas, sino también de otras provincias.

 

Por: Redacción / Web -

Samy y Sandra Sandoval tienen tremendo rumbón a esta hora en su tradicional amanecida de Los Uveros, en Penonomé. 

Tras mucha especulación y que residentes de Penonomé pidieran que se hiciera en otro lado, los hermanos Sandoval decidieron regresar al lugar en que empezó todo. 

Esta actividad ha congregado a una gran cantidad de asistentes, no solo de comunidades cercanas, sino también de otras provincias.

 

 

 

Te puede interesar

¡Rumba y ponchera no para! Amanecida con Samy y Sandra en bomba

¡Rumba y ponchera no para! Amanecida con Samy y Sandra en bomba

 Enero 02, 2026
Encuentran muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones

Encuentran muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones

 Enero 02, 2026
Astrid Carolina y Ana Isabel encienden el Parque Porras

Astrid Carolina y Ana Isabel encienden el Parque Porras

Enero 02, 2026
Michael Vega, orgulloso de ver cómo su hijo construye su propio camino

Michael Vega, orgulloso de ver cómo su hijo construye su propio camino

 Diciembre 31, 2025
El actor Tylor Chase rechazó la rehabilitación y regresó a las calles

El actor Tylor Chase rechazó la rehabilitación y regresó a las calles

 Diciembre 30, 2025

Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

Una publicación compartida por Critica Panamá (@criticapa02)

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Conductor de pick up con muebles no respeta señal y mata a taxista

Conductor de pick up con muebles no respeta señal y mata a taxista
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia en Chiriquí: Joven es hallado muerto en el Cañón Macho de Monte

Tragedia en Chiriquí: Joven es hallado muerto en el Cañón Macho de Monte
LE METEN OTRA DENUNCIA A STEFANY

LE METEN OTRA DENUNCIA A STEFANY
Tragedia vial en la comarca: un muerto tras volcarse vehículo doble tracción

Tragedia vial en la comarca: un muerto tras volcarse vehículo doble tracción