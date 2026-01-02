¡Rumba y ponchera no para! Amanecida con Samy y Sandra en bomba
Esta actividad ha congregado a una gran cantidad de asistentes, no solo de comunidades cercanas, sino también de otras provincias.
Samy y Sandra Sandoval tienen tremendo rumbón a esta hora en su tradicional amanecida de Los Uveros, en Penonomé.
Tras mucha especulación y que residentes de Penonomé pidieran que se hiciera en otro lado, los hermanos Sandoval decidieron regresar al lugar en que empezó todo.
