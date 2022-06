Ryce: ‘Mami no te estreses por un hombre’

“Corazón de acero, hago lo que quiero, porque quiero y puedo. La que puede, puede, y la que no puede, es porque no quiere. Mami no te estreses por un hombre que no te conviene”, reza el coro de la primera canción que lanzó, la noche del miércoles, la bailarina, y ahora cantante, Brithany Ryce.

Rodeados de sus amigos, de algunas caras del patio e invitados, Ryce lanzó oficialmente su primer tema. En la celebración se le vio muy feliz y hasta llorando por cumplir sus sueños.

En este sencillo, la bloguera insta a las mujeres a no estresarse por un hombre que no vale la pena. El tema está disponible en todas las plataformas digitales.

“Estoy súperfeliz, ya falta nada para que esta canción se estrene y espero que ustedes sean parte de eso y se la gocen tanto como yo“, dijo la artista cuando anunció que debutaría como cantante.

