¡La abandonaron! Abogados de Mireddys renuncian y no la defenderán más

Los abogados de Mireddys González Castellanos y de su hermana Ayeicha González Castellanos, en los casos civiles que enfrentan contra el artista Ramón Luis Ayala Rodríguez, Daddy Yankee, decidieron renunciar a su defensa en medio del lío legal con el artista.

Mediante una moción radicada el 23 de enero, expusieron que existía una “razón justificada e imprevista” que les impedía continuar como abogados de récord.

Según el documento judicial, a González Castellanos se le notificó copia del escrito y se le explicó “cabalmente” el estado del caso y los términos procesales pendientes, incluyendo el descubrimiento de prueba. Los abogados también solicitaron que se concediera un término razonable para obtener nueva representación legal.

Medios de Puerto Rico informan que las mociones de relevo están vinculadas a los pleitos relacionados con las corporaciones El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc., que forman parte del conflicto judicial entre el artista y las hermanas González Castellanos.

El lío legal entre Daddy Yankee y las hermanas González Castellanos comenzó en diciembre de 2024, luego de que el artista acudiera al tribunal para reclamar acceso y control sobre sus corporaciones, en medio del proceso de divorcio tras casi tres décadas de matrimonio.