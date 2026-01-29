Show - 29/1/26 - 08:31 AM

¡La abandonaron! Abogados de Mireddys renuncian y no la defenderán más

El lío legal entre Daddy Yankee y las hermanas González Castellanos comenzó en diciembre de 2024, luego de que el artista acudiera al tribunal para reclamar acceso y control sobre sus corporaciones

 

Por: Redacción / Web -

Los abogados de Mireddys González Castellanos y de su hermana Ayeicha González Castellanos, en los casos civiles que enfrentan contra el artista Ramón Luis Ayala Rodríguez, Daddy Yankee, decidieron renunciar a su defensa en medio del lío legal con el artista.

Mediante una moción radicada el 23 de enero,  expusieron que existía una “razón justificada e imprevista” que les impedía continuar como abogados de récord.

Según el documento judicial, a González Castellanos se le notificó copia del escrito y se le explicó “cabalmente” el estado del caso y los términos procesales pendientes, incluyendo el descubrimiento de prueba. Los abogados también solicitaron que se concediera un término razonable para obtener nueva representación legal.

Medios de Puerto Rico informan que las  mociones de relevo están vinculadas a los pleitos relacionados con las corporaciones El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc., que forman parte del conflicto judicial entre el artista y las hermanas González Castellanos.

El lío legal entre Daddy Yankee y las hermanas González Castellanos comenzó en diciembre de 2024, luego de que el artista acudiera al tribunal para reclamar acceso y control sobre sus corporaciones, en medio del proceso de divorcio tras casi tres décadas de matrimonio.

Te puede interesar

¡La abandonaron! Abogados de Mireddys renuncian y no la defenderán más

¡La abandonaron! Abogados de Mireddys renuncian y no la defenderán más

 Enero 29, 2026
Nikeisha Sánchez crea proyecto para madres, como ella, de niños especiales

Nikeisha Sánchez crea proyecto para madres, como ella, de niños especiales

 Enero 29, 2026
Yen Video le responde a los haters que lo critican y los deja poquititos

Yen Video le responde a los haters que lo critican y los deja poquititos

 Enero 28, 2026
Sol dio a luz y lo celebró con sus seguidores que la quieren

Sol dio a luz y lo celebró con sus seguidores que la quieren

 Enero 28, 2026
Marc y Nadia anunciaron que serán padres otra vez; es el octavo del artista

Marc y Nadia anunciaron que serán padres otra vez; es el octavo del artista

 Enero 28, 2026
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"

Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"
Conductor muere tras volcar su camioneta en el Paseo del Mar, Costa del Este

Conductor muere tras volcar su camioneta en el Paseo del Mar, Costa del Este
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí