¡Nadie la ofendió! Katitao feliz celebra y goza con la plena de "El Falador"

Katitao, una de las mencionadas en la canción "El Falador" (de Mr. Fox, El Tuoxx y Akim), un tema que generó un fuerte debate en Panamá, ha tomado las cosas de relajo y no le mete mente a las críticas.

A diferencia de otras presentadoras como Karen Chalmers, quien exigió públicamente que se retirara su nombre del tema por considerarlo denigrante, la postura de Katitao ha sido percibida de forma distinta en redes sociales.

Ella compartió y disfrutó el ritmo de la canción en sus plataformas, lo que muchos seguidores interpretaron como una falta de cuestionamiento hacia el contenido de la letra.

El tema ha sido criticado por el Ministerio de la Mujer y el Defensor del Pueblo por su lenguaje irrespetuoso, pero Katitao, al estar inmersa en la cultura urbana a través de Da Flow, parece haberlo tomado como parte del entretenimiento del género.

Mientras figuras como Jacky Guzmán o Liza Hernández también fueron mencionadas, la actitud relajada de Katitao generó comentarios divididos entre quienes la apoyan por no "tomárselo personal" y quienes consideran que debió ser más crítica.