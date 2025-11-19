Sarah Ramos habla en exclusiva para Latinomérica sobre Chicago Med

La actriz Sarah Ramos, que hace el papel de Caitlin Lenox en la serie Chicago Med en su temporada número 11, habló de su participación a este medio y brindó detalles exclusivos para Latinoamérica.

Universal+ estrenó hace poco la decimocuarta temporada (T14) de Chicago Fire, la decimotercera (T13) entrega de Chicago P.D., y Chicago Med con su undécima temporada (T11); tres títulos con el sello Wolf Entertainment que siempre se renuevan, con grandes incorporaciones al elenco e historias cargadas de vértigo, suspenso y acción.

¿Cómo se siente ser parte de esta temporada y cuál es el viaje que emprende tu personaje Lenox?

Lenox está en un viaje muy loco. En el final de la décima temporada conoce un diagnóstico que le cambia la vida, advierte que tiene la misma enfermedad fatal que su madre, que falleció a los 45 años. Lenox está en los comienzos de sus 30, y está mirando a la muerte en la cara. Lo interesante de Lenox es que no lidia con esto de una manera típica, está asegurándose de vivir su vida al máximo, y rompe reglas, algo que no hacía en la temporada previa.

¿Cómo te sentiste al leer el guion con la historia de esta temporada y cómo abordaste este nuevo lado de Lenox?

Sabía que Lenox tenía esta enfermedad cuando ingresé a la serie, sabía que esta iba a ser su narrativa, sabía lo que el showrunner Allen MacDonald quería contar con este personaje. Estaba preparada para este momento, pero a la vez pensaba en cuán preparada podía estar para que el personaje se enfrente a una potencial muerte. Entonces pensé en el miedo que puede generar tener esta clase de diagnóstico y saber que ella querría hablar con su madre, pero que no iba a poder porque ella murió de esta misma enfermedad, y pensé en cómo Lenox se sentiría muy sola entonces. En sí, ya se siente sola e incomprendida, no puede compartir su miedo con nadie. Creo que es un momento muy interesante y atractivo para poder interpretar.

Los fanáticos de Chicago MED están muy involucrados con los arcos narrativos de la serie, ¿recibiste comentarios de personas que comparten la misma historia que Lenox?

Recibí mensajes de personas que ahora están al tanto de esta enfermedad, lo que los condujo a investigar sobre eso, y lo compartí con el showrunner, porque me pareció muy positivo. El comentario más común que recibo de quienes miran la serie es “No te mueras”, “¿Vas a dejar la serie?”, “Qué triste que dejes la serie”. Es una respuesta curiosa, porque yo sé que nuestro showrunner quería contar la historia de alguien que sabe que tiene esta enfermedad pero que vive su vida de todos modos, más que el hecho de padecer la enfermedad y morir. Está esa tensión entre saber que eso va a pasar y levantarte para seguir con tu día.

Este año, las series de Wolf Entertainment tienen muchas historias más grandes con personajes femeninos a diferencia del comienzo en el que la atención estaba puesta sobre los personajes masculinos, ¿qué sientes sobre eso?

Yo me estoy divirtiendo con Lenox, mi reacción todo el tiempo es la de “¿Qué hizo ella ahora?”. En el comienzo de la décima temporada quería saber si le podíamos darle un triunfo, porque todos sus pacientes estaban muriendo. En la undécima temporada no es ese el caso para mi nada y eso es divertido.

¿Cuán divertido es mostrar ese lado más salvaje?

Es muy bueno, le dije a nuestro showrunner que siempre estaba aquí para “la Lenox superheroína”, y Allen me dijo que ella siempre lo fue, que siempre creyó mucho en ella, que la apoya, a pesar de que Lenox es incomprendida en el hospital e incluso por los fanáticos. Es muy divertido ser parte de la era ganadora del personaje.